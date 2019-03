Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuer auf dem Dach eines Gewerbebetriebes - Mitarbeiter verhindern Brandausbreitung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitag, 22.03.2019 gegen 15.16 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Feuer auf dem Dach eines Gewerbebetriebes an der Hofackerstraße gemeldet. Unter dem Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand" wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass in dem betroffenen Bereich tagsüber Dachdeckerarbeiten durchgeführt wurden. Zwei Mitarbeiter des ansässigen Betriebes hatten jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche unternommen und somit eine Brandausbreitung verhindern können. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich auf Glutnester kontrolliert und mithilfe eines Strahlrohrs weiter abgelöscht. Die Mitarbeiter des Betriebes wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch an der Einsatzstelle verbleiben. Der Einsatz war nach zirka einer Stunde beendet. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes kam es auf der Hofackerstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. (TTü)

