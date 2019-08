Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Urbar- Diebstahl von einem Bausatz für einen Sportbootanhänger

Bendorf (ots)

Urbar: Am 17.08.2019, in der Zeit von 13:00-14:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Straße In den Wiesen, in Urbar, Höhe Hausnummer 32, mehrere Metallgegenstände die dort auf einem Parkplatz abgelegt waren. Bei diesen Metallgegenständen handelte es sich um einen zerlegten Trailer für Sportboote. Aufgrund des Gewichtes dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben, die vermutlich mit einem Kombi oder Lieferwagen dort vorfuhren. Kurz vor der Tat wurden in diesem Bereich drei Personen (eine Frau und zwei Männer) festgestellt, die ggfs. wichtige Hinweise geben könnten. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verbleib des Anhänger oder eventueller Täter / Tatfahrzeuge machen könnten. Wichtig ist hier der Polizei auch, dass die Örtlichkeit ggfs. im Vorfeld ausgekundschaftet wurde, und so die Täter auch schon vorher dort im Bereich des Tatortes gesehen wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-9402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

