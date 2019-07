Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnmobil

Freinsheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.7.2019, auf Sonntag, 28.07.2019, wurde ein Wohnmobil aufgebrochen, das im Bereich der Friedhofstraße in Freinsheim auf einem Parkplatz abgestellt worden war. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den/dem Täter(n) geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel. 06322/963-0, oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

