Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizist in Zivilkleidung stellt Ladendieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Montag, den 15.07.2019, versuchte ein Bielefelder mehrere Hygieneartikel und Zigaretten aus einem Discounter an der Beckhausstraße zu stehlen - ein Polizist konnte den Diebstahl verhindern.

Der 32-jährige Bielefelder hielt sich gegen 12:00 Uhr und damit zur selben Zeit wie ein Polizeibeamter in Zivilkleidung im Ladenbereich auf. Ihre Wege kreuzten sich im Gang mit Hygieneartikeln, als der Bielefelder bereits mehrere Shampooflaschen auf dem Arm trug. Bei ihrer nächsten Begegnung, trug der 32-Jährige in der einen Hand drei Schachteln Zigaretten und in der anderen einen prall gefüllten, neuen Jutesack. Vor den Augen des Beamten riss er das Etikett vom Beutel ab und verließ das Geschäft über den Eingangsbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Zügig nahm der Polizist die Verfolgung auf und konnte den 32-Jährigen stellen. Bei der Durchsuchung des Jutebeutels fand er 20 Flaschen Shampoo, drei Flaschen Weichspüler und drei Packungen Zigaretten. Auch der Jutebeutel zählte zum Diebesgut. Der Leiter des Marktes nahm die Ware an sich und sprach gegen den Bielefelder ein Ladenverbot aus.

Gegen den 32-Jährigen wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

