POL-BI: Brennender Roller entfacht Heckenbrand

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen, die Angaben zu einem Brand in der Nacht auf Sonntag, den 14.07.2019, an der Meller Straße machen können.

Eine 28-jährige Mindenerin meldete gegen 03:00 Uhr in der Nacht einen Heckenbrand, den sie im Vorbeifahren bemerkt hatte. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr heraus, dass auch ein Roller in Brand geraten war. Vermutlich fing dieser zuerst Feuer, das dann auf die Hecke übersprang. Aber nicht nur die wurde beschädigt. Auch ein geparktes Fahrzeug wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Der VW Golf wies Brandschäden im vorderen, linken Bereich auf. Der Motorroller war bis auf die Stahlkonstruktion abgebrannt. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten nur noch die Fahrgestellnummer erkennen. Ersten Ermittlungen nach ist der Roller seit 2017 abgemeldet. Auch wenn die Einsatzkräfte die Brandursache nicht eindeutig feststellen konnten, gehen sie dennoch von einer Brandstiftung aus.

Hinweise zum Brand nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

