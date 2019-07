Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb lenkt Bielefelderin ab und erbeutet Portemonnaie - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Einem Dieb gelang es am Montag, den 15.07.2019, auf einem Supermarktparkplatz an der Stadtheider Straße einer Bielefelderin das Portemonnaie zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 77-jährige Bielefelderin verließ zusammen mit ihrem Ehemann gegen 15:15 Uhr den Supermarkt an der Stadtheider Straße. Sie gingen mit ihrem Einkauf zu ihrem Wagen und verstauten den Einkauf. Ein unbekannter Mann trat an den Wagen, öffnete eine Tür und verwickelte die Bielefelder in ein Gespräch. Er gab vor, helfen zu wollen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Frau, zu gehen und sie in Ruhe zu lassen, entfernte sich der Mann. Wenig später bemerkte das Opfer den Diebstahl des Portemonnaies aus ihrer auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet und Hinweise zu dem Täter machen können.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell