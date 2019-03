Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bad Neuenahr-Ahrweiler Körperverletzungsdelikte

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Abend des 2.3.2019 fand im Festzelt in der Innenstadt von Bad Neuenahr eine Karnevalsdisco statt, wodurch sich im Verlauf der Nacht viele alkoholisierte Personen im Stadtgebiet aufhielten. Um 01:48 Uhr ereignete sich auf der Jesuitenstraße eine Körperverletzung zum Nachteil eines 22jährigen. Er erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und musste an den Rettungsdienst übergeben werden. Der 20jährige Täter wurde ermittelt.

Gegen 02:30 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte zu einer Personalienfeststellung auf der Jesuitenstraße. Dabei wurden die Beamten durch unbeteiligte Passanten angeschrien, die angemessene Distanz wurde unterschritten und Anweisungen nicht befolgt. Zur Bereinigung der Situation, wurde der 19jährige Wortführer in Gewahrsam genommen.

Bereits gegen 02:00 Uhr hatte sich eine größere Personengruppe vom Zelt in Richtung Heerstraße begeben, um sich an der dortigen Tankstelle mit weiterem Alkohol zu versorgen. Hier kam es zunächst zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei 20 und 27 Jahre alte Brüder, die auf den 20jährigen Geschädigten einschlugen und ihn mit einer Flasche verletzten.

Die Brüder wurden zur Verhinderung weiterer Ausfälle in Ausnüchterungsgewahrsam genommen.

Im Vorfeld hatten sich auf dem Tankstellengelände bereits zwei weitere Körperverletzungen ereignet, die im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu Protokoll genommen wurden.

