Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Holzstapels

Gaugrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein auf einem Grundstück in der Hauptstraße freistehend aufgesetzter Holzstapel von einem unbekannten Täter, vermutlich mittels Grillkohleanzünder, in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Gaugrehweiler schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

In der Nacht zum 01.07.2019 hatte ein neben einem Feldweg in der Triftstraße aufgesetzter Holzstapel aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Auch hierbei war ein Schaden von rund 100 Euro entstanden. Ein Tatzusammenhang wird angenommen, die Ermittlungen wurden diesbezüglich aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell