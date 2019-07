Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahranfänger rammt parkenden Pkw

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am späten Dienstagmorgen fuhr ein Pkw in Vogelbach frontal auf ein parkendes Fahrzeug auf. Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 17jähriger Fahranfänger auf der Kaiserstraße in Richtung Homburg. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der junge Mann nach links von seiner Fahrspur ab und prallte auf einen abgestellten Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

