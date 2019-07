Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Oberweiler im Tal (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein Verkehrsteilnehmer dem entgegenkommenden PKW in dem Engpass in der Hauptstraße ausgewichen. Hierbei wurde das rechte Vorderrad am hohen Bordstein erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des "Flüchtenden" und fuhr ihm zudem hinterher. Der nachfolgende Zeuge konnte den Fahrer nochmals zum Anhalten bewegen. Nach einer kontroversen Diskussion setzte er seine Fahrt wieder ohne seine Personalien zu übergeben fort. Die Polizei hat die Unfallflucht-Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell