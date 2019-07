Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörung und Folgen

Meisenheim (ots)

In der Nacht zum Samstag hat die Polizeistreife mehrere Personen wegen einer Ruhestörung Hinter der Hofstadt kontrolliert. Ein mitgeführter Rucksack wurde durchsucht. Unter anderem fanden sich Rasierklingen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln. Auch der Schlüssel für einen in der Nähe stehenden Motorroller wurde anschließend sichergestellt. Zunächst hatten alle behauptet nichts mit dem Fahrzeug zu tun zu haben, was jedoch mit dem Schlüsselfund bei einem der alkoholisierten Männer widerlegt war. So wurde auch eine potentielle Trunkenheitsfahrt verhindert.

