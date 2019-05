Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizeiorchester München gibt Benefizkonzert in Löffingen - Reinerlös zu Gunsten des Kinderhospiz

Löffingen Kreis Breisgau/Hochschwarzwald (ots)

Zu einem einmaligen Benefizkonzert wird am kommenden Samstag, 18.05.2019 das Bundespolizeiorchester aus München in der Löffinger Festhalle erwartet.

Im Rahmen des am Sonntag, 19.05.2019 stattfindenden "1. Hochschwarzwälder Blaulichttages", an dem sich alle im Landkreis vertretenen Blaulichtorganisationen der Bevölkerung präsentieren, ist es gelungen, dieses Spitzenorchester nach Löffingen zu verpflichten.

Es handelt sich um ein mit 46 Berufsmusiker(innen) besetztes Profiorchester, deren Angehörige alle ein Hochschulstudium oder eine Konservatoriumsausbildung absolviert haben. Es zählt zu den renommiertesten symphonischen Blasorchester der Bundesrepublik.

Das Orchester spielt neben staatlichen und beruflichen Anlässen immer wieder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei Benefizkonzerte für soziale oder Mildtätige Zwecke. Viele Sportinteressierte haben das Orchester sicherlich auch schon beim Spielen der Nationalhymne bei Länderspielen und Meisterschaften erlebt.

So gehen auch die Reinerlöse dieses Abends je hälftig an den Bundesverband Kinderhospiz mit Sitz in Lenzkirch und an den mobilen Kinderhospizdienst Hochschwarzwald Schwalbennest e.V..

Währen im ersten Konzertteil klassische symphonische Werke, u.a. von Richard Wagner und Sergej Prokkofiev auf dem Programm stehen, ist der zweite Teil den amerikanischen Musikerlegenden George Gershwin, Alfred Reed und Benny Goodman gewidmet. Sprichwörtlich "in den Händen des Publikums liegt es", ob die Musiker noch die eine oder andere Zugabe aus dem Notenheft ziehen werden.

Zum Ende des ersten und Beginn des zweiten Programmteils werden die Benefizpartner ihre Organisationen und den geplanten Verwendungszwecks der Konzerterlöse den Besuchern präsentieren.

Vor dem Konzert und in der etwa 20-minütigen Pause werden die Besucher im Foyer der Halle mit Getränken und kleinen Snacks durch die Feuerwehr Löffingen bewirtet.

Das Orchester spielt an diesem Abend unter der Leitung des renommierten Schweizer Gastdirigenten Martin Studer.

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine angemessene Spende beim Verlassen der Halle gebeten.

