Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof

Müllheim (Baden) (ots)

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Samstagmittag am Bahnhof Müllheim und überprüften dabei einen 40-Jährigen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Gegen den französischen Staatsangehörigen lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er war zu Geldstrafen in Höhe von 150 Euro sowie 600 Euro verurteilt worden. Da er die geforderten Summen nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der gesamt 75 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

