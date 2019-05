Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen 6-monatiger Freiheitsstrafe

Eimeldingen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Samstagvormittag einen 24-Jährigen im Fernzug in Richtung Basel, auf Höhe Eimeldingen festnehmen. Der slowakische Staatsangehörige war durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Festnahme ausgeschrieben. Die nächsten sechs Monate, abzüglich eines Tages Untersuchungshaft wird der 24-Jährige nun hinter Gittern verbringen. Er wurde durch die Bundespolizei zur Verbüßung der Strafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

