Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ehefrau bezahlt 3600 Euro Geldstrafe

Hohentengen (ots)

Bei der Ausreise in Richtung Schweiz musste ein 40-Jähriger am Samstagmittag am Übergang Hohentengen / Rötteln eine unfreiwillige Pause einlegen. Beamte des Zolls stellten bei der Kontrolle des österreichischen Staatsangehörigen fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Durch die Staatsanwaltschaft Konstanz waren 3600 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe zur Vollstreckung ausgeschrieben. Vor Ort konnte der 40-Jährige die Strafe nicht bezahlen, weshalb er an die Bundespolizei übergeben wurde. Nach eineinhalb Stunden erschien dann die Ehefrau beim Bundespolizeirevier in Waldshut, zahlte die 3600 Euro ein und konnte im Anschluss ihren Mann mit nach Hause nehmen.

