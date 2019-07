Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsspiegel beschädigt und weitergefahren

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Vermutlich am Samstagvormittag wurde in der Hauptstraße, im Einmündungsbereich zur Donnersbergstraße, ein dort aufgestellter Verkehrsspiegel höchstwahrscheinlich durch den Anstoß eines Fahrzeuges beschädigt und zudem stark verstellt. Da sich der Verkehrsspiegel in circa 3,50 Meter Höhe befindet, muss es sich um ein größeres Fahrzeug, wie einen LKW oder einen Bus, gehandelt haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

