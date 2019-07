Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Briefkasten-/Klingelanlage mit Farbe beschmiert

Kusel (ots)

Bislang unbekannte Personen besprühten in der Nacht vom 12. auf den 13.07.2019 die Briefkasten-/Klingelanlage eines Anwesens in der Straße "Unterm Feist" mit beleidigendem Inhalt in gelber Farbe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

