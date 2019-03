Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in der Selbecker Straße - Mann festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 12.03.2019, erwachte ein 57-jähriger Zeuge aus dem Schlaf, nachdem er gegen 04:00 Uhr seltsame Geräusche auf einem Hinterhof vernahm. Er erblickte eine dunkle Gestalt in der Nähe eines Geschäfts, die plötzlich wegrannte. Im Rahmen einer Fahndung entdeckten die Polizisten in der Kurfürstenstraße den Tatort eines mutmaßlich weiteren versuchten Einbruchs. Wenig später ergriffen die Beamten einen 43-jährigen Tatverdächtigen. Der Hagener wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Wie er im Zusammenhang mit den zwei versuchten Einbrüchen steht, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei.

