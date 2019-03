Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hagen (ots)

Am Sonntag rückte die Polizei zu einem Einsatz in die Glücksburgstraße aus. Eine 76-jährige Bewohnerin hatte Hebelspuren an einer außenliegenden Kellertür festgestellt. Die Frau vernahm am Abend zuvor gegen 23.00 Uhr verdächtige Geräusche und Männerstimmen. Die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude, da die Kellertür den Hebelversuchen standhielt. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell