Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Lagerhalle

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür zur Lagerhalle eines Logistikunternehmens in der Profilstraße auf. Zuvor hatten die Täter die Seitenscheibe eines Ford Transit, der als zusätzliche Sicherung vor der Tür geparkt war, eingeschlagen. Sie schoben das Fahrzeug zur Seite und gelangten in die Halle. Hier entwendeten die Einbrecher den Inhalt mehrerer Pakete. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand die Höhe des Gesamtschadens noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

