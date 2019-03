Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Anhänger unter Eisenbahnunterführung

Hagen (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, kam es zu einem Unfall in Vorhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr dort gegen 12:00 Uhr eine 22-Jährige mit ihrem Opel die Weststraße in Richtung Wetter. Als sie durch die Unterführung fuhr, prallte sie aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Anhänger. Bei dem Zusammenstoß verformte sich die Front des Autos derart, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die Feuerwehr musste diese beseitigen. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Weststraße in Richtung Wetter. Ein Drogentest bei der 22-Jährigen verlief positiv. Nach einer ärztlichen Versorgung wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zira 1.500 Euro. Den Fall bearbeitet jetzt das Verkehrskommissariat.

