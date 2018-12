POL-HA: Aufruf der Hagener Kripo: Wem gehört diese Leiter?

1 weiterer Medieninhalt

Hagen (ots) - Die Hagener Polizei berichtete vor einigen Tagen von einem Einbruch in die Büroräume eines Pflegedienstes in der Dortmunder Straße. Die Tat fand zwischen dem 24.11. und 25.11. statt. Für den Einbruch nutzten die Täter eine Aluleiter. Diese stammt vermutlich ebenfalls aus einem Diebstahl. Die Hagener Kripo fragt jetzt: Wem gehört die Leiter? Kann jemand Angaben zu dem Besitzer oder der Besitzerin machen? Zudem wurde gegen 05:30 Uhr durch eine Zeugin gesehen, wie sich ein Kleinwagen mit quietschenden Reifen vom Parkplatz EDEKA über die Dortmunder Straße in Richtung Posener Straße entfernte. Hinweise zum Fahrzeug und zur Leiter nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986 2066 entgegen.

