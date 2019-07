Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Farbschmiererei, Einbruch, Falschfahrer, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Obergröningen: Wildunfall

Auf der L 1080 zwischen Obergröningen und Holzhausen wurde am frühen Sonntagmorgen ein Fuchs von dem Pkw eines 25-jährigen BMW-Lenkers erfasst. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 1200 Euro.

Aalen-Hofen: Omnibus streift Pkw beim Vorbeifahren

Ein vorbeifahrender Omnibus streifte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Dorfstraße geparkten Pkw Opel, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstand.

Essingen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Samstag wurden am Gebäude der Parkschule im Amselweg acht Fenster sowie die Wand der Schule mit Farbe besprüht und eine Sichtschutzscheibe im Treppenabgang beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet

Ein auf der K 3220 aus Richtung Tragenroden kommender 78-jähriger Toyota-Lenker, der mit seinem Anhänger am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr dort unterwegs war, missachtete an der Einmündung zur K 3221 die Vorfahrt eines von links heranfahrenden Pkw-Lenkers. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bopfingen: Siebenjähriger leicht verletzt

Als am Sonntagnachmittag ein 51-jähriger Daimler-Lenker gegen 16.20 Uhr den Postweg in Richtung Sportplatz befuhr, überquerte plötzlich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen ein siebenjähriger Junge die Straße. Obwohl der Pkw-Lenker noch abbremste, kam es zur leichten Berührung mit dem Jungen, der sich am rechten Bein leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Sonntagmittag ein 52-jähriger Ford-Lenker, als er gegen 12.30 Uhr auf eine 40-jährige VW-Lenker auffuhr, die an der Abzweigung B290/K3320 Richtung Schwabsberg verkehrsbedingt angehalten hatte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Neuler: Pkw fährt in Straßengraben

Am frühen Sonntagmorgen musste ein 21-jähriger VW-Lenker gegen 3.45 Uhr auf der K 3234 kurz vor Ortseingang Leinenfirst nach eigenen Angaben einem auf seiner Fahrbahnseite entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, weshalb er in den Straßengraben fuhr. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Fahrzeuglenker unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Parkplatzunfall

Ein 36-jähriger Audi-Lenker verursachte am Samstagmittag gegen 12 Uhr einen Unfall, als er auf einem Kundenparkplatz in der Straße An der Jagst beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen stehenden Pkw fuhr. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellenberg: Autobahnunfall

Am Samstagvormittag befuhr ein 65-jähriger Pkw-Lenker gegen 8.35 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Als er vor dem Virngrundtunnel auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kollidierte er mit einem rechts neben ihm fahrenden Sattelzugs. An Pkw und Sattelauflieger entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro.

Mögglingen/Essingen: Falschfahrer auf der B 29 - Polizei sucht Zeugen

Als am Sonntagnachmittag eine Pkw-Lenkerin gegen 15.20 Uhr die neue Ortsumgehung der B 29 am Ende der Ausbaustrecke zwischen Herrmansfeld und Essingen in Richtung Aalen befuhr, musste sie wegen eines Falschfahrers ins Bankett ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Falschfahrer fuhr in Richtung Schwäbisch Gmünd falsch auf und befuhr daher die Richtungsfahrbahn Aalen entgegengesetzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen Pkw gehandelt haben. Die Polizei in Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die nähere Angaben zum Falschfahrer machen können oder ebenfalls gefährdet wurden, sich unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Tiefgarage Congress-Centrum Stadtgarten wurde am Sonntag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ein Toyota beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Iggingen: Teurer CD-Wechsel

Aus Unachtsamkeit beim CD-Wechsel kam eine 28-Jährige am Sonntag von der Fahrbahn der B29 ab. Die Frau war gegen 17.15 Uhr auf Höhe des Verteilers Iggingen in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihr das Missgeschick widerfuhr. Sie geriet ins Schleudern und prallte rechts und links gegen die Schutzplanken, ehe sich ihr Smart überschlug. An diesem entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 8500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 2 Uhr und 13 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße An der Oberen Halde. Danach begab er sich in zwei Wohnungen, wobei eine leer steht. In der anderen wurden Schränke und Kommoden durchsucht. Der Einbrecher entwendete Bargeld, eine Spielkonsole, ein Mobiltelefon sowie Laptops. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Spraitbach: Fahrzeugbrand

Auf der B298, Höhe Leinhäusle, geriet am Samstag gegen 13 Uhr ein VW wegen eines technischen Defekts in Brand. Die 49-jährige Fahrerin fuhr rechts ran und verließ das qualmende Fahrzeug rechtzeitig unverletzt. Kurz darauf geriet es in Vollbrand. Die Wehren aus Spraitbach und Durlangen übernahmen mit 26 Einsatzkräften die Brandbekämpfung. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 15.000 Euro beziffert.

