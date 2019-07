Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Fahrzeuge bei Brand beschädigt, Einbruch in Kindergarten, Unfälle, Sachbeschädigungen & Körperverletzung

Waiblingen: Farbschmierereien

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens wurden am Samstag mehrere Gebäude in der Bahnhofstraße mit Farbe beschmiert. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Mehrere Fahrzeuge bei Brand beschädigt

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in der Schillerstraße. Ein 43 Jahre alter Mann zündete kurz nach Mitternacht zwei Böllerbatterien. Hierdurch geriet eine nahe gelegene Thuja-Hecke in Brand. Ein Carport sowie drei Fahrzeuge, die neben der Hecke geparkt waren, wurden durch den Brand beschädigt. Die schnell eingetroffene Freiwillige Feuerwehr aus Bittenfeld konnte den Brand löschen und größeren Schaden verhindern. Der Verursacher muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Sonntagabend, 21:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Mozartstraße ein. Im Kindergarten wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist ebenfalls unbekannt. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich des Kindergartens etwas aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Zwischen 12 Uhr und 14:20 Uhr beschädigte am Samstag ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Talaue geparkten Pkw Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Mädchen bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer übersah am Freitagnachmittag, gegen 17:40 Uhr beim Ausparken ein acht Jahre altes Mädchen, das mit einem Cityroller den Gehweg in der Badstraße befuhr. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, sprang das Mädchen von ihrem Roller. Hierbei verletzte sie sich. Der Fahrer des Autos half dem Mädchen zunächst auf, setzte seine Fahrt anschließend aber fort. Zeugenhinweise zum Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr wurde in der Hohenackerstraße ein Pkw der Marke Mercedes-Benz zerkratzt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: Fahrzeuge beschädigt

Auf einem Firmengelände in der Stauseestraße beschädigten zwischen Freitag und Samstag bisher unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrzeuge. An den Fahrzeugen wurden u.a. Scheiben eingeschlagen und mit Feuerlöschern umhergesprüht. Weiterhin wurden sie mit Kot verunreinigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Mann nach Streit verletzt

Am späten Samstagabend, gegen 23:45 Uhr kam es in der Nähe des Bahnhofs zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 25 Jahre alten Mann und einem weiteren, bisher unbekannten Mann. Dieser befand sich in Begleitung von drei jungen Frauen. Im Verlauf des Streits schubste der bisher unbekannte Mann seinen Gegenüber mehrfach zu Boden und versetzte ihm einen Faustschlag gegen den Kopf. Zudem schubste der Täter sein Opfer im Bereich der Treppen zur Unterführung unter den Bahngleisen, wodurch der Geschädigte die Treppen hinabstürzte. Der 25-Jährige erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 17-20 Jahre alt, dunkelhäutig, hatte kurze Rastalocken, trug eine graue Mütze sowie ein kariertes Hemd und eine Bauchtasche. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 46 Jahre alter Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 16:50 Uhr in der Südstraße leicht verletzt. Der Mann musste einem neun Jahre alten Mädchen, das vom Gehweg plötzlich auf die Straße fuhr, ausweichen. Hierdurch stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Mädchen hingegen wurde nicht verletzt.

