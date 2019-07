Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Fahrzeugbrand im Kappelbergtunnel

Fellbach (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmorgen, gegen 4:30 Uhr ein Pkw der Marke Peugeot in Brand. Der 58 Jahre alte Fahrer des war auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt aus dem Kappelbergtunnel bemerkte er Rauch und Flammen aus dem Motorraum aufsteigen, woraufhin er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abstellte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde zum Glück niemand. Am Peugeot entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Der Kappelbergtunnel musste in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen 4:30 Uhr und 5:15 komplett gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu Behinderungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell