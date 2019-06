Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbruch und Auto gestohlen

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eiskeller ein. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür des Hauses und betraten die Räumlichkeiten, während die Bewohner in der 1. Etage schliefen. Neben einer Geldbörse, nahmen die Diebe auch die Fahrzeugschlüssel des vor der Tür geparkten Mercedes an sich. Sie flohen mit der neuwertigen weißen C-Klasse mit EN-Kennzeichen. Die Eigentümer stellten beim Aufwachen den Verlust ihres Fahrzeuges fest und informierten die Polizei. Da das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen schnell ausfindig gemacht werden. Der Mercedes wurde kurze Zeit später im Bergischen Land nahe der Autobahn 46 geparkt aufgefunden. Von den Tätern gibt es bisher keine Spur. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden aufgefallen ist, oder die sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegen.

