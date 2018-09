POL-RT: Nach Brandstiftungen vom 8. September 2018 in Ostfildern: Tatverdächtiger ermittelt

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ostfildern (ES): Tatverdächtiger nach Brandstiftungen ermittelt

(Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.09.2018/11.23 Uhr)

Im Fall der Brandstiftungen am Samstagmorgen auf der Feldgemarkung zwischen Ostfildern-Nellingen und Esslingen-Zollberg ist es der Polizei noch am Samstagmittag gelungen, einen 19-Jährigen aus einer Esslinger Kreisgemeinde als Tatverdächtigen zu ermitteln.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter eine Holz-Gartenhütte sowie einen Hühnerstall und ein Gewächshaus in Brand gesetzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Die sofortige Fahndung nach dem Täter, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, war zunächst ohne Erfolg verlaufen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kamen die Beamten jedoch auf die Spur des 19-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde vom Landgericht Stuttgart die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen angeordnet, bei der auch der 19-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Bis sich der Tatverdächtige gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, auch zu der Frage, ob er noch für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein könnte, dauern an. (mr)

