Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle

Wiesweiler (ots)

Ein vermutlich hellblaues oder hellgraues Fahrzeug ist in der Nacht zum Samstag gegen einen Zaunpfosten in der Bergstraße gesteuert worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Lauterecken bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen 22 und 08 Uhr ereignete, unter Telefon-Nummer 06382 9110.

