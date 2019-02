Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Pferdefuhrwerk in Miehlen - mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt

Miehlen (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es heute Vormittag gegen 11:30 Uhr in Miehlen, im Bereich der Straße Bornköppel. Ein mit Holz beladenes Pferdefuhrwerk befuhr die L 323 in Fahrtrichtung Miehlen, als plötzlich ein Teil des Kutschwagens abbrach. Hierdurch scheuten die beiden Zugtiere, wodurch der Kutscher abgeworfen wurde. Die Pferde mit dem nun führerlosen Wagen liefen weiter in Richtung Ortseingang Miehlen und stießen dort gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, der wiederum auf zwei davor parkende Fahrzeuge geschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 EUR. Der abgeworfene Führer wurde leicht verletzt. Ebenso die beiden Pferde, wie eine tierärztliche Untersuchung vor Ort ergab.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 02602-9226-200

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell