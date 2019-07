Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Waldhütte

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag geriet im Bereich Steingruben eine am Waldrand gelegene, private Waldhütte aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer, das bereits auf umstehende Bäume übergegriffen hatte, konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften schnell gelöscht werden, so dass ein Waldbrand verhindert werden konnte. Die rund 20 Quadratmeter große Waldhütte brannte komplett aus. Hinweise zur Brandursache liegen nicht vor, die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell