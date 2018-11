POL-PPWP: Einbruch - Fenster war gekippt!

Hochspeyer (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots) - Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber haben Unbekannte genutzt, um am Sonntag in der Hundsbrunnertalstraße durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung einzubrechen.

Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr machten sich die Einbrecher ans Werk. Sie brachen ein gekipptes Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Die Diebe durchwühlten alle Wohnräume und stahlen einen Laptop. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.

Mit diesen Tipps können Sie selbst für ein sicheres Zuhause sorgen:

1. Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will bevor Sie die Tür öffnen.

2. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Umfeld des Hauses undsprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.

3. Schließen Sie Ihre Eingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen".

4. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals außerhalb Ihres Wohnbereichs.

5. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit.

6. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Wohnbereich auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt.

7. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind.

8. Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, bei Ihnen anrufen zu dürfen, wenn Fremde in Ihren Wohnbereich wollen.

9. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals Einbrecher festzuhalten!

10. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihren Wohnbereich.

Grundsätzlich gilt: Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie sofort die Polizei - Wählen Sie die 110!

Die Polizei bietet das ganze Jahr über kostenlose, sicherungstechnische Beratungen für Zuhause an. Ein Experte erkennt sofort die individuellen Schwachstellen in der Wohnung oder am Haus und kann entsprechende Maßnahmen zur Absicherung und zertifizierte Hersteller empfehlen. Informationen und die Adresse der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westpfalz finden Sie hier: https://s.rlp.de/Uc8 |erf

