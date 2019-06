Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven vom 21.06 - 23.06.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 62jährigen Verursacher des Verkehrsunfalls ein Atemalkoholwert von 1,99 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in geparktes Fahrzeug Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw in der Beethovenstraße. Hierzu schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Pkw ein und entwendete aus der dort befindlichen Handtasche eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Individualkarten der Geschädigten. Kurz vor der Tat konnte eine verdächtige Person an dem Fahrzeug beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen in der Brommystraße. Hierbei wurden jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt.

Auffinden eines entwendeten Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, welcher in der Nähe der Helderei Beobachtungen gemacht habe, wie zwei Personen einen Pkw vom Böschungsbereich in die Maade geschoben hätten. Beim Eintreffen der Polizei war das besagte Fahrzeug halb in der Maade. Personen waren nicht mehr vor Ort. Das aufgefundene Fahrzeug wurde bei einem Diebstahl am 11.06.2019 in Wilhelmshaven entwendet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglichen der möglichen Täter dauern an.

