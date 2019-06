Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, dem 21.06.2019, kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ziegelhofstraße/Wittmunder Straße in Jever. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw beabsichtigte von der Ziegelhofstraße nach links auf die Wittmunder Straße abzubiegen.

Hierbei übersah sie die von links kommende 28-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht.

