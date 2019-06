Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Varel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Peron

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:20 Uhr, kam es in Varel in der Neumühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 26-jährige Pkw-Führerin übersah beim Linksabbiegen von der Neumühlenstraße in die Bahnhofstraße eine Rollstuhlfahrerin, die die Fahrbahn der Bahnhofstraße querte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen. Am Rollstuhl entstand leichter Sachschaden.

