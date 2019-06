Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zetel/Varel - Beamte kontrollieren Pkw-Fahrer und stellen in beiden Fällen eine Beeinflussung von Betäubungsmittel fest

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend wurde gegen 23:45 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Führer aus Oldenburg in Zetel in der Jakob-Borchers-Straße von einer Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem PKW-Fahrer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Bereits gegen 23.10 Uhr wurde ein 22-jähriger Führer eines Pkw aus Wilhelmshaven in Varel angehalten und kontrolliert. Auch hier wurde eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Zudem wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln im Fahrzeug aufgefunden und beschlagnahmt. In beiden Fällen ordneten die Beamten Blutprobeentnahmen an und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

