Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugin nach Einbruch in Volkshochschule

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntagmorgen, den 09.06.2019, zu einem Einbruch in die Volkshochschule in der Preußenstraße. Ein Zeuge hatte einen 39-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser durch eine eingeschlagene Scheibe in die Räumlichkeiten der Volkshochschule an der Preußenstraße einstieg und Gegenstände heraustrug. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, so dass der 39-jährige vorläufig festgenommen werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 39-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich nun der Hinweis auf eine bislang unbekannte Frau, die unmittelbar nach der Feststellung des Zeugen gegen 05.10 Uhr am Tatort vorbeiging und eventuell weitere Angaben zu der Tat angeben könnte. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet, dunkle Haare bis auf Schulterhöhe. Die bislang unbekannte Zeugin ist von der Posenerstraße über die Preußenstraße in Richtung Weichselstraße gelaufen. Die Polizei bittet diese Zeugin, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

