Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brandermittlung in Schortens - Pkw-Brand nach vorherigen Schweißarbeiten

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am frühen Montagabend, 17.06.2019, geriet gegen 18:15 Uhr in der Eilkstraße ein Pkw Ford Focus in Brand. Das Fahrzeug konnte noch rechtzeitig aus der Garage geschoben werden, sodass ein Gebäudeschaden verhindert werden konnte. Nach jetzigem Sachstand wurde der Brand durch Schweißarbeiten am Holm verursacht, zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

