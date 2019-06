Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Jever - Unbekannte besprühen Zaun mit blauer Farbe

Wilhelmshaven (ots)

jever. In der Zeit vom 13.- 17.06.2019, kam es in der Hein-Bredendiek-Straße an einem Grundstückszaun zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bisher unbekannte Täter besprühten den Zaun mit blauer Farbe und einer Buchstabenkombination. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 entgegen.

