Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven - alkoholisierte Fahrzeugführerin verursachte mit 2,71 Promille einen Verkehrsunfall

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntagvormittag, 16.06.2019, befuhr eine Fahrzeugführerin einen Parkplatz in der Freiligrathstraße, um am dortigen Sammelplatz für Altpapier und Altglas ihren Müll zu entsorgen. Dabei stieß die 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihren PKW gegen einen Glascontainer, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, um den Unfall und die augenscheinlich alkoholisierte Verursacherin zu melden.

Die aufnehmenden Beamten stellten bei der 59-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest, der freiwillig erfolgte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe erforderlich, die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

