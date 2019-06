Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Wohnung in Wilhelmshaven - Täter entwenden aus einem Möbeltresor Papiere und Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 05.-16.06.2019 in ein Mehrfamilienhaus im Sylter Weg, betraten dort eine Wohnung und entwendeten aus einem verschlossenen Möbeltresor u.a. Bargeld und Papiere.

Zeugen, denen in dem Zeitraum in dem Bereich etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell