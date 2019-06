Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fünf Pkw-Aufbrüche - Täter schlagen Fahrzeugscheiben ein und entwenden die zurückgelassenen Wertgegenstände - Polizei bittet um Zeugenhinweise und darum, keine Wertsachen im Pkw zu lassen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montag, 17.06.2019, waren bislang unbekannte Täter in Wilhelmshaven aktiv und brachen in der Zeitspanne von 16:00 - 21:20 Uhr in fünf Pkw ein.

In der Friedrich-Paffrath-Straße wurde zur Tatzeit die Beifahrerseite eingeschlagen, jedoch keine Gegenstände entwendet.

Bei einem in der Nähe des Rüstringer Stadtparks stehenden Pkw zertrümmerten die Täter die Fallscheibe der Beifahrertür und entwendeten ein in der Mittelkonsole liegendes Portemonnaie.

In Siebethsburg wurden aus einem im Neuengrodener Weg geparkten Pkw u.a. Bekleidungsgegenstände entwendet, bei einem in der Freiligrathstraße auf einem Friedhofsparkplatz stehenden Pkw, die hintere Seitenfenster zerstört und eine im Fahrzeug liegende Handtasche nebst Inhalt entwendet.

Bei einem in der Friedrich-Paffrath-Straße stehenden Pkw wurde auch die hintere Fallscheibe eingeschlagen, jedoch nichts entwendet.

Trotz mehrfacher Warnungen der Polizei, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, passiert dieses leider immer wieder und die Täter schlagen zu bzw. die Fenster ein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell