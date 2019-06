Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter hebeln Parkscheinautomat in Wilhelmshaven auf und entwenden Münzgeld - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 14.-17.06.2019 einen in der Bahnhofstraße stehenden Parkscheinautomaten und bohren den darin befindlichen Behälter auf, um an das Münzgeld zu gelangen. Anschließend wurde der Automat wieder so verschlossen, dass der Diebstahl erst bei der Kontrolle am Montagmittag, 17.06.2019, auffiel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

