Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Ottwangen: Frontalkollision zwischen Motorrad und Auto

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.06.2019, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen den Rheinfelder Ortsteilen Ottwangen und Adelhausen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer gegen 19:20 Uhr die K6333 in Richtung Adelhausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve auf der Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem dort entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der 64-jährige Fahrer des Mercedes und seine 58-jährige Beifahrerin wurden durch Unfall nicht verletzt. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden. Die Fahrbahn musste durch die örtlich zuständige Straßenmeisterei gereinigt werden.

Wo/ma

