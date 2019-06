Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mit 2,5 Promille hinterm Steuer

Freiburg (ots)

Mit rund 2,5 Promille hat sich am Freitagabend, 14.06.2019, in Grenzach-Wyhlen ein Mann hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Während seiner Fahrt fiel er gleich mehrfach auf und es kam zu gefährlichen Situationen. In Schlangenlinien überholte der 35-jährige zunächst eine Frau mit zwei Kindern auf ihren Fahrrädern sehr knapp und touchierte dabei den Bordstein. In der Straße Hörnle überfuhr er einen Bruchstein und prallte gegen ein Schild, das in der Folge gegen einen geparkten Pkw flog. Der Mann setzte nach einem kurzen Halt seine Fahrt fort, bis er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes anhielt und Einkaufen ging. Durch Zeugen konnte er bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch verwickelt werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab gut 2,5 Promille. Es folgten eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

