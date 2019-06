Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Jalousie an einem Fenster des Gesundheitszentrums abgerissen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag, 16.06.2019, eine Fensterjalousie am Gebäude des Gesundheitszentrums in Schönau demoliert. Sie rissen die Außenjalousie einfach ab. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Gegen 02:00 Uhr wurde ein größerer Lärm dort wahrgenommen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang. Auf sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell