POL-FR: Weil am Rhein: Zu zweit auf dem Fahrrad - es kommt zum Unfall

Am Samstagnachmittag, 15.06.2019, sind zwei Jugendliche in Weil am Rhein mit dem Fahrrad zu Fall gekommen, weil sie zu zweit darauf saßen. Einer verletzte sich dabei. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 14 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Mattweg. Auf dem Gepäckträger saß verbotenerweise ein 15 Jahre alter Freund. Da die beiden Jugendlichen irgendwann das Gleichgewicht verloren, stießen sie während der Fahrt gegen einen rot-weißen Begrenzungspfosten und stürzten zu Boden. Durch den Sturz wurde der "Sozius" am linken Knie nicht unerheblich verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Lörrach gebracht.

Ow/ma

