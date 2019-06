Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto prallt gegen Felswand - Fahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitagabend, 14.06.2019, auf der B 317 zwischen Todtnau und Utzenfeld von der Straße abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Der 51-jährige war gegen 18:40 Uhr kurz nach der Abfahrt Geschwend nach links geraten. Sein Opel kollidierte mit einer Felswand. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Bundesstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war ebenso die Feuerwehr im Einsatz. Der schwer beschädigte Opel wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10000 Euro.

