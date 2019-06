Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Durch offene Terrassentür ins Haus - Geld gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Am Sonntagmittag, 16.06.2019, haben Unbekannte ein Haus in Fischingen durch die offene Terrassentür betreten und Geld gestohlen. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr suchten die Diebe das Haus in der Straße Am Weiherweg heim. Im Wohn- und Esszimmer wurden verschiedene Schränke und Schubladen durchsucht. Vorgefundenes Bargeld nahmen der oder die Täter mit. Ihnen fiel ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe in die Hände. Wem am Sonntag in Fischingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, dies dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) zu melden.

