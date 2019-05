Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aus der Kurve getragen (17-2205)

Speyer (ots)

22.05.2019, 08.10 Uhr Aus der Kurve getragen wurde am Mittwochmorgen ein 54-jähriger Harley-Davidson Fahrer an der Anschlussstelle Speyer- West. Er wollte hier die B 9 verlassen, verlor in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz hat sich der aus Neustadt stammende Mann leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

