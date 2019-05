Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) -Diebstahl aus Pkw-

Bobenheim-Roxheim (ots)

Der Geschädigte stellt seinen Pkw Mercedes-Benz A-Klasse am 19.05.2019, gegen 18.15 Uhr, in der Grünstadter Straße, Höhe Hausnummer 2, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, bemerkt er, dass die Innenbeleuchtung brennt und denkt sich zunächst nichts dabei. Erst am nächsten Tag bemerkt er, dass sein Geldbeutel, welcher im Auto abgelegt war, entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

